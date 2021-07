Scouts & Gidsen Vlaanderen evacueert twaalf kampen vanwege noodweer

Hoeveel neerslag wordt in elke provincie verwacht? “Vooral streek rond Voeren baart heel veel zorgen”

11:36 Luik lijkt de provincie te worden die het qua wateroverlast het hardst te verduren zal krijgen. Het KMI kondigt tot 2 uur vannacht code rood af. Er is 65 procent kans dat over een kwart van de provincie meer dan 100 millimeter regen in 24 uur zal vallen, meldt weerman David Dehenauw op Twitter. In Vlaanderen is het vooral Limburg dat moet vrezen voor een zondvloed. “Vooral de streek rond Voeren baart heel veel zorgen”, stelt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.