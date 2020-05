Sciensano raadt gebruik van malariamiddel hydroxychloroquine als coronabehandeling af, Frankrijk verbiedt het JOBR

27 mei 2020

11u38

Bron: Belga, AFP 1 Sciensano heeft dinsdag zijn richtlijnen voor de behandeling van gehospitaliseerde coronapatiënten aangepast. Het gebruik van het malariamedicijn hydroxychloroquine wordt nu sterk afgeraden. In Frankrijk heeft de regering beslist het middel te verbieden als behandeling voor Covid-19.

Sciensano baseert zich op recente bevindingen over het gebruik van hydroxychloroquine voor coronapatiënten. Daaruit blijkt dat het middel geen voordelen biedt, en mogelijk zelfs schadelijke effecten heeft. “Er is beslist om het gebruik van hydroxychloroquine voor de behandeling van Covid-19 in België niet meer aan te bevelen”, staat in de aangepaste richtlijn. Eerst werd gehoopt dat het middel tegen malaria coronapatiënten zou helpen. De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde eerder het middel in te nemen als bescherming tegen het virus. Dat blijkt nu dus gevaren in te houden.

hartritmestoornissen

Het gebruik kan voor Sciensano enkel nog in lopende klinisch geregistreerde tests, nadat de risico’s en voordelen verbonden aan het onderzoek zorgvuldig zijn geherevalueerd. Volgens het wetenschappelijk instituut registreerde het federale geneesmiddelenagentschap FAGG in acht gevallen in België “bijwerkingen die vermoedelijk veroorzaakt werden door het gebruik van hydroxychloroquine voor de behandeling van Covid-19.” In drie gevallen ging het om bijwerkingen aan het hart. Het FAGG herhaalde maandag zijn waarschuwing over het risico op hartritmestoornissen verbonden aan het gebruik van hydroxychloroquine.

Verboden

De Franse regering heeft woensdag verboden het malariamedicijn als uitzondering voor te schrijven tegen Covid-19 in de ziekenhuizen. Dat deed ze na een negatief advies van de Hoge Raad voor de Volksgezondheid. Sinds eind maart was in Frankrijk het gebruik van hydroxychloroquine toegestaan in ziekenhuizen, maar dan wel enkel voor ernstig zieke coronapatiënten.

