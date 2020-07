Schrijf zelf een zomerthriller met Pieter Aspe: registreer je voor de live-sessie en doe jouw suggestie Redactie

03 juli 2020

09u00

Bron: Content Redactie 2 Met de HLN Zomer Challenges willen we de zomer van 2020 op de meest positieve manier aangaan: samen met jullie maken we van België het mooiste vakantieland ter wereld. Pieter Aspe, de best verkopende Vlaamse auteur ooit, daagt je uit om samen met hem live zijn volgende roman te schrijven

Dagelijks (behalve op maandag) kan je in de krant en op HLN.be een volgende aflevering lezen uit zijn vierde ‘Van In’-roman. Maar deze keer heeft de auteur jouw hulp nodig. Elke dag zal Aspe aan de HLN-lezers voorleggen hoe het verhaal verder moet. Een moordwapen, een motief, de leugen die een personage opdist... Aspe gaat ’s anderendaags met de suggesties van de lezers verder om het verhaal vorm te geven.

Op dinsdagavond 7 juli om 20 uur is er bovendien een online meet-and-greet met Pieter Aspe, en kan je live jouw suggesties doen over het verloop van de thriller. Schrijf je in via aspe@hln.be of via het contactformulier hieronder.

Even bijlezen? Hier kan je snel zien waar we tot nu toe zijn gebleven in het verhaal.



Wij bundelen alle artikels van deze challenge in dit dossier. Kruip in je pen en schrijf hier mee aan het verhaal! Wil je deelnemen aan de andere challenges, die kan je hier terugvinden.



Exclusief: verzeker nu al jouw gesigneerd exemplaar van Pieter Aspe’s nieuwe boek via HLN Shop. Reserveer hier jouw collector’s item. Op=op!

