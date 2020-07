Schrijf een zomerthriller met Aspe, aflevering 22. ‘Hedwige gaat uit de kleren voor het goud’: doe mee en laat hier uw suggestie achter

Scherp je pen, want thrillerauteur Pieter Aspe nodigt je uit om de hele zomer mee te schrijven aan zijn vierde Van In-roman . Vandaag aflevering 21. Van In gaat dus weer aan de slag bij de politie. De vraag was hoe zijn eerste werkdag zou verlopen. Benny Steeman zegt dat “Van In tegen zijn verwachting in geen veldwerk toegewezen krijgt en het gegniffel van het aanwezige personeel moet ondergaan”. Een dagje spitsroeden lopen dus voor de ex-commissaris.