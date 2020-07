Schrijf een zomerthriller met Aspe, aflevering 22. ‘Hedwige gaat uit de kleren voor het goud’: doe mee en laat hier uw suggestie achter

Scherp je pen, want thrillerauteur Pieter Aspe nodigt je uit om de hele zomer mee te schrijven aan zijn vierde Van In-roman . Vandaag aflevering 22. Zou Hedwige uit de kleren gaan op de Pont Neuf in Parijs? Een vraag die blijkbaar veel lezers prikkelde, want de grote meerderheid van jullie suggesties mondt uit in een volmondige ja. Magalie Desomer vraagt expliciet aandacht voor “vetrolletjes en spataders”. U vraagt, wij schrijven...