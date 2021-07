SCHOOLSTRAAT 8. “We zien de mensen soms denken: ze moeten weer speciaal doen”

"Tegen 2035 sterven 2,45 miljoen mensen per jaar aan longkanker”

29 juli Longkanker is met 1,8 miljoen overlijdens per jaar de meest dodelijke kanker wereldwijd, tegen 2030 zouden er zelfs 2,45 miljoen mensen per jaar aan kunnen sterven. De Stichting tegen Kanker wil de aandacht vestigen op de ziekte naar aanleiding van de Werelddag voor longkanker nu zondag.