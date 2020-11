Scholieren tweede en derde graad maken meer dan helft van besmettingen bij leerlingen uit - “We hebben allicht worstcasescenario voor ziekenhuizen kunnen vermijden”

Britse moeder (42) doet alsof ze kanker heeft en verbrast 50.000 euro van weldoeners

11 november Met een foto waarop te zien is hoe ze in een ziekenhuisbed ligt, zamelde Nicole Elkabbass geld in via crowdfunding. De Britse vrouw deed alsof ze eierstokkanker had en gaf het ingezamelde geld vervolgens uit in casino’s en restaurants. Ze maakte ook dure reizen en kocht tickets van voetbalwedstrijden in de Premier League.