Scholen in Kontich en Edegem sluiten minstens 1 week na besmettingen met Britse variant

LIVE. Biden wil 100 miljoen vaccina­ties in eerste 100 dagen

1:29 De ene na de andere school sluit in paniek de deuren nadat er besmettingen met de Britse variant werden vastgesteld: een basisschool in Edegem gaat een week dicht na twee positieve testen en 1.400 scholieren van het Sint-Jozefsinstituut in Kontich moeten tot minstens 24 januari thuis blijven. Daarnaast is er een uitbraak met de Britse variant vastgesteld in Houthulst: al meer dan honderd mensen zijn besmet geraakt. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.