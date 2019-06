Schokkende beelden: camper crasht op dek van vertrekkende veerboot MVW

27 juni 2019

Een bewakingscamera in de Canadese provisie Quebec kon deze schokkende beelden vastleggen. Een camper vliegt omhoog en crasht op het dek van een vertrekkende veerboot. Volgens de Canadese politie was de chauffeur niet in staat om te stoppen. Een mechanisch probleem zou aan de basis liggen van het ongeval. De veertigjarige chauffeur is later aan zijn verwondingen overleden. Een vrouwelijke passagier ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Op de boot raakte niemand gewond.