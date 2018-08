Schepen Dany Van den Steene keert terug naar Centrumlijst 17 augustus 2018

Dany Van den Steene, huidig schepen voor Open en Liberaal, zal tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober opkomen voor 'Centrumlijst voor Haaltert'. Hij keert daarmee terug naar zijn vroegere partij.





Van den Steene volgde tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2012 huidig OCMW-voorzitter en schepen Gina Verbestel. Zij verliet Centrumlijst-Vld en richtte een eigen liberale scheurlijst op: Open en Liberaal. Met die partij werd Van den Steene voor het eerst schepen. "Ik apprecieer dat", zegt Van den Steene, die de partij nu verlaat."Het was een moeilijke beslissing, waarover ik lang heb nagedacht. Ik heb geen ruzie met Gina, nooit gehad, maar ik denk dat ik met Centrumlijst het meest kan bereiken. Ik heb altijd een goede band behouden met de mensen van die partij en verschillende mensen vroegen me om terug te komen. In mijn hart ben ik altijd een Vld'er geweest. Ik moet mijn eigen weg volgen."





Van den Steene voelde zich zes jaar geleden nochtans niet meer gewaardeerd door Centrumlijst-Vld, die nu opkomt onder de naam 'Centrumlijst voor Haaltert'. "Ik zou toen de tiende plaats hebben gekregen, nu zal ik derde staan op de lijst. Op 14 oktober zal ik voor de zevende keer deelnemen aan de verkiezingen. Ik zetel intussen al 36 jaar in de gemeenteraad." Hij hoopt zijn mandaat als schepen te kunnen verderzetten. "Maar dat zal natuurlijk afhangen van de verkiezingsuitslag." (CVHN)