Schenken doe je pas na je 60ste Frank Dereymaeker

26 december 2018

Schenkingen doen, is populair. In een jaar tijd noteerden de Belgische notarissen bijna 33.000 schenkingsakten, waarvan 22.000 in Vlaanderen. Gemiddeld zijn de schenkers 72 jaar, terwijl de begunstigde vooral 40-plussers zijn, zo leert een analyse van de Federatie van het Notariaat.

Schenkingen winnen steeds meer aan populariteit. Het is immers een ideale manier om aan successieplanning te doen, en je vermogen op fiscaalvriendelijk manier door te geven aan de volgende generatie. Maar wie doet schenkingen? En wie zijn de begunstigden? De Federatie van het Notariaat onderwierp de 32.666 schenkingsakten, die tussen 1 december 2017 tot en met 30 november 2018 werden doorgevoerd, aan een analyse.

Daaruit blijkt dat in twee derde van de gevallen onroerende goederen, zoals een woning of een stuk grond, worden geschonken. Volgens notaris Bart van Opstal, woordvoerder van notaris.be, is dat geen verrassing. «Veel vastgoed wordt niet in één keer weggeschonken, maar in verschillende schijven met een tussenperiode van minstens drie jaar. Dankzij deze ‘salamitechniek blijven de schenkbelastingen helemaal binnen de perken. Keerzijde is wel dat de schenking soms negen jaar duurt.»

Eerder bankgift

Echt snel zijn we niet met schenken.De gemiddelde leeftijd van de schenker bedraagt 72 jaar, en 85% is 60-plusser, zo blijkt. Maar voor het schenken van roerende goederen, zoals geld, kunstwerken of beleggingsportefeuilles, loopt die gemiddelde leeftijd op tot 76 jaar. Meestal gaat het om schenkingen tussen ouders en kinderen.

De gemiddelde leeftijd van de begunstigde bedraagt 44 jaar. Liefst de helft van de schenkingen gebeurt aan personen die tussen de 41 en 60 jaar zijn. En minder dan 15%van de schenkingen vloeit naar 20-plussers.

Dat lijkt bizar, want bij de voorbije jaren merken banken dat steeds meer ouders hun kinderen een financieel steuntje in de rug geven bij de aankoop van vastgoed. Volgens de notarissen geven de ouders eerder de voorkeur aan een bankgift dan aan een schenking. «Zo’n bankgift kan perfect», erkent notaris Bart van Opstal,. «Maar dat houdt ook risico’s in als de bankgift niet wordt geregistreerd. Want als de ouders dan binnen de drie jaar na de schenking overlijden, moeten de kinderen nog erfbelasting betalen op het schenkingsbedrag. Die belasting komt dan bovenop de aflossing van het woonkrediet. Voor jonge mensen kan dat een serieuze streep door de rekening zijn. Als de schenkers de schenking laten registreren, betalen ze schenkbelasting, maar die is lager dan de erfbelasting. Bovendien hebben de begunstigden dan de zekerheid dat ze nadien geen erfbelasting meer moeten betalen, ook niet als de schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijdt.»

Populair in Vlaanderen

Opvallend is ook dat de Vlamingen veel meer schenkingen uitvoeren dan Brusselaars of Walen. Van de 32.666 schenkingsakten zijn er 22.127 (of 67%) geregistreerd in Vlaanderen. Niet alleen zijn er Vlaanderen meer inwoners, maar volgens Bart Van Opstal is men in Vlaanderen ook sneller begonnen met de verlaging van de schenkbelasting. «En het lijkt aannemelijk dat Vlamingen meer met hun successieplanning bezig zijn», aldus van Opstal. Nog dit: de meeste schenkingen hebben plaats in december. Daarmee doet december zijn reputatie als ‘pakjesmaand’ alle eer