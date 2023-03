Saoedi-Arabië start met nieuwe luchtvaartmaatschappij Riyadh Air

Meer dan honderd arresta­ties in zaak van vergiftig­de Iraanse schoolmeis­jes

Meer dan honderd verdachten zijn opgepakt in Iran in de mysterieuze zaak van de vergiftigingen van schoolmeisjes. Dat maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend, zo bericht staatsagentschap Irna. De zaak veroorzaakte veel beroering in het land.