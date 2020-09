raar jaar Gesponsorde inhoud Sander Bos kon een miljoen dollar winnen en wereldberoemd worden. Toen kwam corona. Aangeboden door Telenet

28 september 2020

08u00 0 Vond jij 2020 tot hiertoe ook een raar jaar? Vond jij het ook gek dat plots bijna alle kansen op reizen en fysieke contacten wegvielen? Je bent niet de enige. De jonge Belgische modeontwerper Sander Bos (25) zag zelfs even zijn ultieme droom in het water vallen. Zijn uiteindelijke redding? Via online kanalen geconnecteerd blijven met vrienden, fans en klanten. En met een webwinkel de wereld veroveren.

Dit was het plan: in maart 2020 zou de hele wereld Sander Bos ontdekken in Making the Cut, een Amerikaanse realityshow met een prijzenpot van maar liefst één miljoen dollar. De presentatie was in handen van Heidi Klum en onder meer Naomi Campbell zat in de jury.

De show werd in de zomer van 2019 opgenomen en kwam in maart 2020 op tv. Alleen kwam toen ook dat ene virus op de proppen. Gedaan met modeshows en reizen. Sander Bos bekeek thuis tijdens de lockdown de show waarvan hij de finale haalde. Maar die pop- up store in New York kon hij vergeten.

Gelukkig lanceerde Sander tijdig een webshop en kon hij via sociale media contact houden met potentiële klanten. Zelfs een modeshow werd misschien opnieuw mogelijk. In onderstaande video ontdek je het volledige verhaal.



