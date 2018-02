Samsung stelt langverwachte S9 en S9+ voor Samsung S9 grote blikvanger, Nokia 8110 verdwijnt op de achtergrond Jolien Meremans

25 februari 2018

18u54

Bron: Belga, theverge 86 Zowel Samsung als Nokia stelden vandaag hun nieuwste apparaten voor. Vooral Samsung krijgt, ondanks de gelekte informatie, met zijn S9 en S9+ veel aandacht. Ondanks de toestellen veel weg hebben van hun voorgangers, werd er met de nieuwe smartphones meer aandacht besteed aan het gebruiksgemak van de toestellen.

Samsung S9 en S9+

Samsung heeft vandaag in Barcelona zijn nieuwste paradepaardjes voorgesteld: de smartphones Galaxy S9 en S9+. Hét verkoopsargument moet de camera worden. Die staat nadrukkelijk centraal in de communicatie over de toestellen.

Verrassen kon Samsung niet echt meer in Barcelona, want nagenoeg elk detail over de nieuwe telefoon was al uitgelekt. De S9 lijkt fysiek sterk op zijn voorganger, al moeten enkele kleine wijzigingen wel het gebruiksgemak vergroten. Zo is de vingerafdruksensor wat handiger geplaatst. Verder volgt Samsung niet de trend om de hoofdtelefoonaansluiting te dumpen. Niet iedereen was gelukkig toen Apple en Huawei dat wel deden.

Daarnaast introduceert Samsung enkele snufjes die eerder al waren te vinden bij concurrenten als Apple en Sony. Zo zullen de S9 en S9+ via de frontcamera zogenaamde emoji's kunnen maken die echte gelaatsuitdrukkingen volgen. Dat lijkt wel erg sterk op de Animoji's van Apple. De functie om filmpjes in "superslowmotion" te maken, was dan weer eerder bij de Sony Xperia te vinden.

Het is vooral met de camera dat Samsung het verschil wil maken. De Zuid-Koreanen beloven een lens "die werkt als het menselijk oog". Afhankelijk van de lichtinval past de lensopening zich aan, wat betere resultaten moet geven in het donker. Bovendien belooft het bedrijf een minder korrelig beeld. De S9+, die iets groter is dan de S9, zal twee camera's hebben op de achterkant, wat het mogelijk maakt om objecten dichtbij scherp te fotograferen tegen een wazige achtergrond

Nokia 8110 (a.k.a. de bananentelefoon)

In 1999 was Keanu Reeves beroemd om het spelen van Neo in The Matrix. Niet alleen Reeves, maar ook Nokia was niet weg te denken uit die film én tijd. Op dat moment was Nokia dé toonaangevende leverancier van mobiele telefoons en gebruikte die populariteit om de Nokia 8110 –de bananentelefoon- in The Matrix-film te gebruiken.

Nu brengt HMD, makers van Nokia-telefoons, de Nokia 8110 weer tot leven als een retro-klassieker. Net als de Nokia 3310 die vorig jaar een verrassende hit was op het Mobile World Congress, speelt de 8110 op hetzelfde niveau van nostalgie. De licht gebogen handset heeft een schuifknop waarmee u oproepen kunt beantwoorden en beëindigen, en HMD maakt traditionele zwarte en banaangele versies.

De Nokia 8110 werkt op het Smart Feature OS, dus dit is een eenvoudiger toestel en je krijgt geen toegang tot de Android-apps die je op andere Nokia Android-smartphones vindt. HMD maakt echter wel een eigen een app store voor het apparaat, waaronder Facebook.

In tegenstelling tot de 3310, zal de 8110 worden geleverd met LTE-ondersteuning (te vergelijken met 4G) in heel Europa. Binnenin bevindt zich een Qualcomm 205 Mobile Platform-processor, 512 MB RAM en 4 GB opslagruimte. Terwijl de bananentelefoon er groot uitziet, is hij relatief klein met slechts een 2,4-inch scherm en een 2-megapixelcamera aan de achterkant. Je krijgt zelfs toegang tot een vernieuwd Snake-spel en een indrukwekkende 25 dagen stand-by voor de batterij.