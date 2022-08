Samsung Flip 4 iets duurder dan voorganger: techgigant stelt ook Fold 4, nieuwe smartwatches en oortjes voor

Laten we met de deur in huis vallen: na een significante prijsdaling vorig jaar is de Samsung Galaxy Z Flip 4 dit jaar een beetje duurder geworden. De plooibare smartphone kost vijftig euro meer dan de voorganger, om precies te zijn. Verder zijn er niet al te veel verrassingen bij de nieuwe toestellen van het bedrijf. De Galaxy Z Fold 4 is een beetje beter dan het model van vorig jaar en daarnaast zijn er met de Samsung Watch 5 en Watch 5 Pro twee nieuwe smartwatches. Tot slot zijn er draadloze oortjes die de naam Galaxy Buds 2 Pro kregen.

Alles is wat verbeterd, maar er zijn geen baanbrekende nieuwigheden. Zo viel de briefing die Samsung op onze redactie gaf, samen te vatten. Afgezien van enkele nieuwe kleuren is er dan ook visueel weinig veranderd aan de Samsung Flip 4 en Fold 4.

Samsung Flip 4: grotere batterij, maar is dat genoeg?

Die eerste kan je nog steeds in de lengte open- en dichtplooien, waardoor je in feite een ‘klassieke’ smartphone compacter in je broekzak kan steken. En ook dit jaar heeft de Flip 4 aan de buitenkant — naast de twee camera’s — een klein schermpje. Het is even groot als bij de Flip 3, maar je zou er meer mee kunnen doen. Dat is goed want bij de voorganger was het uiteindelijk vooral iets snel even meldingen op te bekijken.

Eén van de zwakste punten van de Flip 3 is ook aangepakt, want in de Flip 4 vind je een grotere batterij. De capaciteit van 3.700 mAh blijft echter aan de lage kant vergeleken met even grote, maar niet-plooibare telefoons, dus de uitgebreide test van onze redactie zal moeten uitwijzen of het voldoende is.

Volledig scherm De Samsung Galaxy Z Flip 4 in de kleur Bora Purple. © Samsung

Verder is alles beter dan vorig jaar. Met de Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 kiest Samsung voor het neusje van de zalm. Bij de S22-smartphones van begin dit jaar werd nog gekozen voor Exynos-processoren uit eigen huis. “De keuze voor de Snapdragon is deze keer ingegeven door de huidige bevoorradingsvooruitzichten, waarbij we een maximum beschikbaarheid nastreven om er zo voor te zorgen dat elke consument die een nieuwe Flip of Fold wil, die ook op elk moment in de winkel kan terugvinden”, verklaart Samsung PR Manager Helena Wilmet aan onze redactie.

Qua camera’s zijn er op papier niet meteen grote verbeteringen, maar Samsung meldt wel dat de sensor “65 procent helderder” is en dus voor scherpere en stabielere foto’s en video’s kan zorgen. Ook dat moet nog getest worden.

De Samsung Flip 4 is vanaf 25 augustus te koop aan een startprijs van 1.099 euro. Daarvoor krijg je het model met 128 gigabyte opslag en acht gigabyte werkgeheugen. Bestellen kan al vanaf 10 augustus.

Samsung Fold 4: ook hier nu camera’s van een topsmartphone

Eén van de belangrijkste nieuwe eigenschappen van de Samsung Galaxy Z Fold 4 moeten we vinden in de software. Het maakt namelijk gebruik van Android 12L, een versie van het besturingssysteem van Google dat speciaal ontwikkeld werd voor grotere schermen en opvouwbare apparaten. Dat brengt onder andere een taakbalk met zich mee die we vooral kennen van computerbesturingssystemen als macOS.

Daarnaast belooft Samsung voor de Fold 4 nu ook camera’s die de prijs van 1.799 euro waardig zijn. Deze smartphone maakt namelijk gebruik van dezelfde camera’s als de Samsung Galaxy S22 die eerder dit jaar werd voorgesteld. Ook is de camera onder het hoofdscherm aangepast, waardoor die betere foto’s maakt en tegelijkertijd minder zichtbaar is.

Volledig scherm De Samsung Galaxy Z Fold in beige uitvoering met een S Pen erbij. © Samsung

Over schermen gesproken: de resolutie van beide is dit jaar nog een tikkeltje hoger, al lijkt het sterk dat dat verschil op te merken is. Ook dit jaar ondersteunen beide een hoge ververssnelheid van 120 frames per seconde. Het glas van het buitenste scherm en de achterkant van de Fold 4 is Gorilla Glass Victus+. Dat is “iets sterker, duurzamer en krasresistenter” dan de variant zonder het plusteken in de naam, aldus Wilmet. Dat wordt ook gebruikt langs de buitenkant van de Flip 4.

Verder kan je rekenen op de Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, met steeds twaalf gigabyte aan werkgeheugen en een op papier voldoende grote batterij van 4.400 mAh. Alles wat een toptoestel verdient te hebben.

Vanaf 1.799 euro is de Samsung Galaxy Z Fold 4 de jouwe en kan krijg je het model met 128 gigabyte aan opslag. De verkoop start op 25 augustus, maar je kan vanaf 10 augustus alvast een bestelling plaatsen.

Samsung Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro: sensors, sensors, sensors

Hartslag, zuurstofniveaus, bloeddruk, huidtemperatuur: noem het op en de nieuwe Samsung Galaxy Watch 5 moet het kunnen meten, zo lijkt het. De techgigant zet deze smartwatch dan ook in de markt als hét toestel voor wie inzicht wil krijgen in hun gezondheid. Dat kan ook voor een langer, want de batterij is dertien procent groter. Daarnaast is het ook een stevigere smartwatch, want het glas is gemaakt van ‘Sapphire Crystal’.

Volledig scherm De Samsung Galaxy Watch 5 in het donkergrijs. © Samsung

Moet het nog steviger, omdat je veel buiten bent, dan heeft Samsung de Galaxy Watch 5 Pro in de aanbieding. Die heeft naast ‘Sapphire Crystal Glass’ ook een titanium behuizing. Er is bovendien een ingebouwde GPS die je zal helpen de weg te vinden of je work-out beter op te volgen.

Beide horloges zijn vanaf 10 augustus te bestellen en vanaf 26 augustus zijn ze in de winkel te koop.

Volledig scherm De Galaxy Watch 5 Pro in het zwart. © Samsung

Het kleine model van de Watch 5 (40 mm) is er voor 299 euro; 349 euro als je ook ondersteuning voor mobiel internet wil. Het grotere 44 mm-model is er voor 329 euro zonder en voor 379 euro met internet.

Bij de Galaxy Watch 5 Pro is er maar één maat — 45 mm — en die is te koop voor 469 euro als je geen internet nodig hebt. De 4G-versie is er voor 519 euro.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro: bijna volledig gerecycleerd

Tot slot: draadloze oortjes. Samsung heeft ze voor een groot deel gefabriceerd uit gerecycleerde materialen. Het gaat om meer dan 90 procent van het plastic in de oortjes. Bovendien bevatten verschillende onderdelen ofwel materiaal gemaakt uit afgedankte visnetten of consumentenmaterialen. Een kleine stap naar een circulaire economie, dus.

Volledig scherm De Samsung Galaxy Buds 2 Pro in Bora Purple. © Samsung

Verder hebben de Buds 2 Pro nu ook ondersteuning voor 24-bit Hi-Fi Audio voor muziek van hoge kwaliteit. Dat werkt echter enkel als je ze gebruikt met een Samsung-smartphone. Ook hebben ze actieve geluidsonderdrukking. Ze zijn een pak kleiner dan de voorgangers van begin 2021 en hebben een afwerking van mat plastic.

De Samsung Galaxy Buds 2 Pro zijn te koop vanaf 10 augustus voor 229 euro.

