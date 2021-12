Sammy Mahdi (CD&V): "Noodopvang in Glons kan morgen openen"

Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) kan de noodopvang van asielzoekers op de militaire basis van Glons in principe vrijdag opstarten. “Het sneeuwt buiten. Er is geen tijd te verliezen”, klonk het donderdag in de Kamer.

Al weken moeten tientallen asielzoekers de nacht doorbrengen aan het Klein Kasteeltje in Brussel, het aanmeldcentrum van Fedasil. Door een gebrek aan opvangplaatsen, om allerhande redenen, kunnen migranten voorlopig niet altijd meteen asiel aanvragen en hebben ze bijgevolg geen toegang tot bed, bad en brood, nochtans een recht. De situatie werd afgelopen nacht nog iets penibeler door de eerste sneeuwval.

Noodopvang

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Madhi (CD&V) zoekt al weken naar oplossingen, maar is vaak afhankelijk van de lokale besturen voor de creatie van nieuwe opvangplaatsen. Die staan daar niet altijd voor te springen. Intussen vragen coalitiepartners Groen en Vooruit onmiddellijke noodopvang voor de wachtende asielzoekers. “We mogen nooit aanvaarden dat mensen bij vriestemperaturen op straat moeten slapen”, zei Vooruit-Kamerlid Ben Segers donderdag tijdens het vragenuurtje in de Kamer. Eva Platteau (Groen) wees op de wettelijke verplichting op asielopvang. “Ik weet dat u en uw diensten hun uiterste best doen. Maar daar hebben die mensen nu geen boodschap aan.” Platteau pleitte er eerder al voor om hotelkamers tijdelijk in te zetten als noodopvang.

Militaire basis

Staatssecretaris Mahdi kondigde in zijn antwoord aan dat het asielcentrum op de militaire basis van Glons (Glaaien) in de provincie Luik in principe klaar is om vanaf morgen al te openen. Dat centrum is goed voor ongeveer 300 bedden en zou normaal begin november opgestart moeten zijn, maar er waren onder meer nog werken nodig om de brandveiligheid te verzekeren. Die zijn nu afgerond en aan de vragen van het lokale bestuur is voldaan, zei Mahdi. “Fedasil is klaar om de site morgen te openen. Ik besef dat dat niet gemakkelijk is voor het lokale bestuur, maar het sneeuwt buiten, en dus denk ik dat we niet kunnen wachten tot maandag.”

Mahdi riep de lokale besturen in het hele land daarnaast op om mee te helpen zoeken naar bijkomende oplossingen voor de asielzoekers. “Ik zet hier al weken, al maanden mijn schouders onder, maar alleen gaat het niet lukken. Daar heb je partners voor nodig. Ik ben ervan overtuigd dat we de komende weken en maanden in staat zullen zijn om op lokaal niveau, in samenwerking met het federale, al het nodige te doen om te vermijden dat mensen op straat moeten slapen, of het nu sneeuwt of niet.”

1000 extra plaatsen

De afgelopen maanden zijn er al ongeveer 1.000 extra plaatsen gecreëerd, onder meer in Geel, Lommel, Oudergem en Koksijde. Elders werden bestaande asielcentra uitgebreid. De komende drie weken komen er nog opvangplaatsen bij in Leopoldsburg en Damme, zei Mahdi. “Ik wil alle lokale besturen die hun nek uitsteken bedanken. Zonder hen is geen opvang mogelijk.”

