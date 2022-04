Salmonellabesmetting: klantendienst Ferrero geeft niet thuis

Welke vragen heb jij over de salmonella-uitbraken door Kinder Surprise? Stel ze hier

Er zijn in heel Europa zo’n 125 salmonellabesmettingen vastgesteld die gelinkt zijn aan besmette chocoladeproducten van het merk Ferrero. Meer specifiek gaat het om besmette Kinder Surprise. Ferrero heeft beslist om in totaal 110 loten van Kinder-producten terug te roepen tot de bron van besmetting gevonden is. Heb jij nog vragen over de uitbraken? Stel ze in het onderstaande formulier.

