Salmonellabesmetting Ferrero: consumenten kunnen naar winkel voor terugbetaling, zegt staatssecretaris De Bleeker

Elke week één dode bij woning­brand in België

Vorig jaar hebben in ons land minstens vijftig personen het leven verloren door woningbranden. In Vlaanderen vielen minstens 21 dodelijke slachtoffers, in Wallonië 23 en in Brussel zes. 2022 is nog maar enkele maanden ver en momenteel staat de teller al op 21 slachtoffers, onder wie vijf jongeren onder de 18 jaar. Dat becijferde Oscare vzw, een nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden.

15:46