Salmonella in kippenburgers van Chicken Masters

Bedrijf uit Deinze roept product terug

HA

14 maart 2018

13u07

Bron: Belga

Er is salmonella aangetroffen in kippenburgers van Chicken Masters of Belgium. Het bedrijf uit Deinze vraagt om het vlees niet te consumeren en terug te brengen naar het verkooppunt.