Salah Abdeslam noemt zichzelf “geen gevaar voor de samenleving” tijdens proces over terreuraanslagen Parijs: “Bomgordel bewust niet laten ontploffen”

“Ik wilde vandaag zeggen dat ik niemand heb gedood en niemand heb verwond.” Aan het woord is Salah Abdeslam, hoofdverdachte op het proces over de aanslagen in Parijs van 13 november 2015. Abdeslam deed de uitspraak aan het begin van zijn eerste verhoor over de grond van de zaak in het bijzondere hof van assisen vandaag, vijf maanden na de start van het grote proces in Parijs. Hoewel de moeder, de zus en de ex-verloofde van de terrorist werden verwacht als getuigen, daagden ze niet op. De moeder en zus van Abdeslam schreven wel een brief aan de rechtbank.

Abdeslam is de enige overlevende van de terreurcommando’s die 130 mensen doodden en 350 mensen verwondden in Parijs en Saint-Denis op 13 november 2015, onder meer in concertzaal Bataclan. Hij woonde in België. In maart 2016 werd hij in Molenbeek gearresteerd na een schietpartij een paar dagen eerder in Vorst. België leverde hem in datzelfde jaar uit aan Frankrijk.



De aanklagers menen dat Abdeslam deel heeft genomen aan de voorbereidingen van de aanslagen in Parijs en er ook zelf aan heeft deelgenomen. Het feit dat hij als enige terrorist de aanvallen overleefde, zou niet de oorspronkelijke bedoeling zijn geweest van de aanslagplegers. Hij zou op het laatste moment ervan hebben afgezien zichzelf op te blazen bij het Stade de France (Saint-Denis) of de bomgordel zou defect zijn geweest.

Bomgordel afgegooid

Woensdag kreeg Abdeslam voor het eerst tijdens het proces officieel het woord. Vanaf het begin van zijn verhoor gaf hij aan een spontane verklaring te willen afleggen.

Hij verklaarde dat hij er bewust voor had gekozen om zijn bomgordel die avond niet tot ontploffing te brengen. “Je kan de mensen die niemand hebben gedood niet veroordelen alsof we de leiders van Islamitische Staat (IS) zijn”, zei hij in de rechtbank. “In werkelijkheid hebben wij tegen onszelf gezegd ‘ik had dit ding moeten laten ontploffen’ (...), we zeggen tegen onszelf ‘heb ik het juiste gedaan door terug te krabbelen of had ik tot op het einde door moeten gaan?’”

Volledig scherm Abdeslam aan het woord in de rechtbank vandaag. © AFP

“Ik ben niet de enige (van de beschuldigden, red.) die het had over terugkrabbelen, we hebben al verschillende mensen horen zeggen: ‘ik kan dit niet, ik ben van gedachte veranderd’”, vertelde hij aan een advocaat van de verdediging. “De mensen die daar op de terrassen zaten (...) Ik ging zelf geregeld naar dat soort trendy cafés. ik trok een hemd aan, ik droeg parfum, dus om dan naar zo’n café te gaan om...”, viel hij even stil.

Over kandidaat-zelfmoordterroristen zei hij: “Er komt onvermijdelijk een moment dat je tegen jezelf zegt: ‘doe ik het of doe ik het niet?’, je blaast jezelf niet zomaar op.”

Steun aan IS

De hoofdverdachte bevestigde voor het bijzondere hof van assisen zijn lidmaatschap van en steun aan terreurgroep IS. “De westerse wereld legt zijn ideologie op aan de rest van de wereld. (...) Voor ons moslims is dat een vernedering”, zei hij. “Ik zie hoe Bashar al-Assad zijn mensen behandelt, kinderen doodt. Ik steun Islamitische Staat, ik ben met hen, ik ben voor hen, ik hou van hen.”

Zijn trouw aan IS dateert van begin 2015, toen zijn broer Brahim terugkeerde uit Syrië. Abdeslam zei dat hij zelf nooit naar Syrië is gegaan, al was het wel “in zijn gedachten opgekomen”. “Door de banden die ik hier in België had, mijn ouders, mijn verloofde, zat ik in een impasse, ik kon ze niet in de steek laten. Ik wist niet wat ik moest doen,” zei hij daarover.

Broer Brahim had ook een belangrijke invloed op zijn deelname aan de terreuraanslagen, klonk het. “Hij was degene die me erin trok. Ik vertrouwde hem.” En ook: “Ik wist dat hij niet wilde dat ik doodging.”

Snelle radicalisering

Op de vraag van rechtbankvoorzitter Jean-Louis Périès over wat zijn beweegredenen waren om betrokken te raken bij de activiteiten van de terroristische groepering, antwoordde Abdeslam dat hij geschokt was door video’s van luchtaanvallen door de internationale coalitie in Syrië.

Zijn snelle radicalisering wijt Abdeslam aan zijn “angst voor God, de hel en de straf van God”. “In het begin genoot ik van het leven”, vertelde hij. “Maar door wat er in Syrië gebeurde, begon het me te interesseren, ik wilde hen helpen, ook al was ik niet erg godsdienstig.”

Aanslagen waren “militaire operaties”

De aanslagen die in naam van IS in Europa gepleegd zijn, omschreef hij verder als “militaire operaties”. “Wanneer IS besluit aanvallen uit te voeren, militaire operaties op Europees grondgebied, is dat niet met het doel zwarte vlaggen boven het Westen te laten wapperen,” zei hij. “Er zijn twee soorten militaire operaties: de offensieve jihad om land te veroveren en de defensieve jihad om het grondgebied van de Islamitische Staat te verdedigen. Dit was ter verdediging tegen de coalitie die IS bombardeerde.”

“Is het een militaire operatie om een concertzaal of restaurants aan te vallen?”, zo vroeg rechtbankvoorzitter Périès. “Ze werkten met de middelen die voorhanden waren. (...) Als er burgerslachtoffers vielen, was dat om indruk te maken”, verdedigde de beschuldigde zich.

Volledig scherm Zwaar beveiligd konvooi met beklaagde Salah Abdeslam vandaag in Parijs. © EPA

Slachtoffers

Abdeslam zei ook aandachtig te hebben geluisterd naar de slachtoffers en hun families tijdens het proces. “Ik ben bereid sommige mensen te ontmoeten, burgerlijke partijen, indien dit hen kan helpen, en niet voor een strafvermindering”, zei hij.

Gevraagd waarom hij zijn pijn vergelijkt met die van de slachtoffers, luidde het: “Ze hebben sommige dingen gezegd. Wij hadden dingen gemeen, in het lijden en de pijn. Ik ben zeer bescheiden (...) ik lijd en blijf lijden. Er zijn zeker mensen die meer hebben geleden dan ik. Er zijn slachtoffers die meer hebben geleden dan andere.”

“Geen gevaar voor samenleving”

Als hij de gevangenis zou verlaten, is Abdeslam naar eigen zeggen “geen gevaar voor de samenleving”. “Ik ga niemand doden, ik ga niemand verwonden, ik heb het nooit gedaan”. Hij erkende “zijn deel van de verantwoordelijkheid” en zei “bezig te zijn de gevolgen ervan te betalen. Uiteindelijk, het is afgelopen, ik ben moe.”

Gevraagd naar wat hij doen als hij zou vrijkomen, verzekerde Abdeslam dat hij Frankrijk en België zou verlaten. Hij sprak van Marokko. “Hier ben ik gediaboliseerd, de mensen houden niet van mij, ik ben misschien in gevaar. Ik kan hier niet blijven.”

“Belasterd”

De beklaagde hekelde onder meer nog de strenge straffen in terrorismezaken. “Als iemand in de toekomst met een bomkoffer in de metro zit en op het laatste moment wil terugkrabbelen, zal hij weten dat hij niet het recht heeft om dat te doen, omdat hij zal worden opgesloten en vernederd.”

Hij zei in deze affaire “aan een stuk door te worden belasterd”. “Sinds het begin van deze zaak, is men aan het kwaadspreken over mij. ‘Blijf kwaadspreken’, zei Voltaire en er blijft altijd wel iets van hangen”, aldus de Fransman.

Volledig scherm Archiefbeeld van het bijzondere hof van assisen dat werd opgericht in het Palais de Justice in Parijs voor dit proces. © AFP

Brief van zus en moeder

Myriam Abdeslam, de zus van Salah Abdeslam die vandaag net als zijn moeder en ex-verloofde in de rechtszaal werd verwacht als getuige maar uiteindelijk niet opdaagde, had wel een brief geschreven aan de rechtbank. Daarin schetste ze het beeld van een liefdevol iemand. Zijn moeder, eveneens afwezig, had het in haar brief dan weer over een respectvolle zoon.

“Ik heb de kracht noch de moed gevonden om naar Parijs af te zakken”, zo gaat Myriam Abdeslam van start in de brief die werd voorgelezen in de rechtbank. “Ik wil hier een portret van mijn broer schilderen zoals ik hem ken”. (...) “Voor hij aan deze tragische gebeurtenis deelnam, stond Salah altijd klaar om anderen te helpen, of ze nu moslim waren of niet (...) Hij heeft niemand vermoord. Hij is de meest gevoelige en liefdevolle man die ik ken.” “Waarom moet hij boeten voor wat anderen hebben gedaan”, zo vraagt ze zich af in de brief.

De rechtbank las ook de brief voor die zijn moeder opstuurde. Zij legt daarin vooral uit waarom ze niet naar Parijs gekomen is. Een van de redenen is haar “pijn” bij het zien van haar zoon in de beklaagdenbank. De vrouw beschrijft Abdeslam verder als een respectvolle man die “jeugdig kattenkwaad” uithaalde. Ze roept op hem te veroordelen “voor wat hij gedaan heeft” en ze zegt dat haar gedachten bij alle slachtoffers en hun families zijn. De moeder van Brahim en Salah Abdeslam beschrijft ook het verlies van de eerste zoon en haar moeite om de tweede zoon te zien “wegzinken in de gevangenis”. “In dit drama heb ik Brahim verloren, natuurlijk heeft hij daarvoor gekozen, maar geen enkele moeder zou dit moeten meemaken.”

“Jullie lijden, maar wij lijden ook”, zo reageerde Salah Abdeslam aan de rechtbank op de brief van zijn moeder.

Verhoor duurt twee dagen

Het verhoor van de enige overlevende van de aanslagen, in een overvolle rechtszaal, zal in totaal twee dagen duren. Abdeslam zal alleen worden ondervraagd over de periode voor september 2015.

