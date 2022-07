Ryanair-staking dit weekend: in totaal 69 vluchten afgelast en meer dan 12.000 passagiers getroffen

De gevolgen van de staking van Ryanair-piloten in België dit weekend nemen steeds grotere proporties aan. In Zaventem worden in totaal 20 vluchten geschrapt, waardoor ongeveer 3.600 passagiers getroffen worden. Op de luchthaven van Charleroi gaat het om 49 vluchten met zo’n 9.000 getroffen reizigers. Dat verneemt VTM NIEUWS-journalist Rob Van herck. Ryanair zelf schrijft in een persbericht “minimale” problemen te verwachten dit weekend.

De piloten van de lagekostenluchtvaartmaatschappij staken dit weekend omdat ze zich miskend voelen. Ze verwachten een loonsverhoging nadat ze tijdens de coronacrisis 20 procent ervan moesten inleveren, zei vakbondsafgevaardigde Didier Lebbe (Centrale Nationale des Employés) aan VTM NIEUWS. “Ryanair zegt dat de activiteit op 115 procent ligt vergeleken met het niveau van 2019, niets verhindert dus een herwaardering van de lonen”, zegt hij nog aan persagentschap Belga.

Op Zaventem wordt door de staking een derde van de Ryanair-vluchten geschrapt. In totaal gaat het om twintig vluchten die niet door zullen gaan. In de luchthaven van Charleroi worden in totaal 49 vluchten geannuleerd dit weekend. Enkel Belgische bemanningsleden staken dit weekend.

De Ierse luchtvaartmaatschappij tekende donderdag nog akkoorden over loonsverhoging met de Franse en Spaanse piloten. “Daarin is sprake van een terugkeer naar de lonen van 2020 in 2027", hekelde Lebbe. “Ik weet niet waarom ze dit ondertekend hebben, maar het is uitgesloten dat gelijkaardige akkoorden in België worden ondertekend.”

Reactie Ryanair

In een persbericht reageert Ryanair dat het minimale problemen verwacht bij vluchten van en naar België dit weekend. De luchtvaartmaatschappij zegt te verwachten dat “meer dan 90 procent” van de vluchten van en naar Brussels Airport en Charleroi zullen vliegen zoals gepland.

“Misschien moet de CNE-vakbond nu eens uitleggen waarom ze geen loonherstel voor de Belgische piloten van Ryanair zijn overeengekomen, terwijl alle andere pilotengroepen en vakbonden in continentaal Europa nu wel loonherstelovereenkomsten met Ryanair hebben gesloten”, stelt een woordvoerder van het bedrijf.

Recht op schadevergoeding

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker roept reizigers die een vliegticket bij Ryanair kochten, maar dit weekend getroffen worden door de staking, op om een schadevergoeding te eisen. Die consumenten hebben recht op een alternatieve vlucht of terugbetaling én een schadevergoeding van 250 tot 600 euro, zegt de Open VLD-politica. Mensen die een pakketreis hebben gekocht, worden op een andere manier geholpen.

Quote Het is cruciaal dat consumen­ten een schadever­goe­ding eisen Eva De Bleeker, Staatssecretaris voor Consumentenbescherming

In principe kunnen vliegmaatschappijen overmacht inroepen om de schadevergoeding te weigeren. Maar in dit geval mag dat volgens De Bleeker niet gebeuren. Zij verwijst naar een arrest van het Hof van Justitie dat stelde dat stakingen door eigen personeel naar aanleiding van arbeidsomstandigheden geen buitengewone omstandigheden zijn. Het maakt met andere woorden deel uit van het normale reilen en zeilen van een luchtvaartmaatschappij.

“Het is cruciaal dat consumenten een schadevergoeding eisen”, zegt De Bleeker. In de toekomst moet het opeisen van die vergoeding volgens haar ook makkelijker worden. “De informatie en de klachtenbehandeling bij de overheid zit vandaag te verspreid. In het uniek consumentenloket dat ik aan het bouwen ben, brengen we dat allemaal samen”, klinkt het.

Pakketreis

Voor reizigers die een pakketreis hebben geboekt, is de regeling anders. Wie een pakketreis heeft geboekt met daarin een geannuleerde vlucht, klopt best aan bij de organisator van die pakketreis. In de meeste gevallen is dat het reiskantoor. Dat kantoor zal dan een gelijkwaardig alternatief aanbieden of een alternatief met bijhorende prijsvermindering.

Mensen kunnen in principe ook hun reis kosteloos annuleren en een volledige terugbetaling vragen wanneer de voorgestelde wijzigingen een wezenlijke impact hebben op de geboekte pakketreis. “Je moet je dus geen zorgen maken over de kosten voor bijvoorbeeld je hotel. Alle aspecten van je pakketreis worden meegenomen in de oplossing die de reisorganisator voor jou uitwerkt”.

Lees ook:

Bekijk ook: Vandaag één van de drukste dagen op luchthaven van Zaventem