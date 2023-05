Ryanair plaatst megabestelling van driehonderd vliegtuigen bij Boeing

Politiek Belangen­ver­men­ging bij bpost: minister De Sutter staat voor een vragenvuur in Kamercom­mis­sie

Minister voor Post en Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) staat er voor één van de moeilijkste dagen in haar politieke carrière. Dinsdag is ‘D-Day’ voor haar: ze moet opheldering geven over de zweem van belangenvermenging tussen haar kabinet en bpost. Intussen verschijnen er gaten in haar verdedigingslijn. Overleeft ze dit examen, dan is voor haar de strijd nog niet gestreden.