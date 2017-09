Ryanair kan afgelaste vluchten vervangen door trein, bus of huurauto

Bron: Daily Mail, Guardian

Klanten van luchtvaartmaatschappij Ryanair wiens vlucht werd geannuleerd en voor een terugbetaling hadden geopteerd, kregen niet meer de wettelijk verplichte kans hun vlucht kosteloos om te boeken naar een ander maatschappij. Onder druk van de Britse luchtvaartautoriteit laat Ryanair getroffen reizigers nu weten dat ze ofwel een terugbetaling kunnen eisen of een omboeking naar een andere vlucht. Ryanair kan die reizigers ook hun traject laten afleggen per trein, bus of huurauto. Ryanair hoopt zo de kosten te drukken na 20.000 afgelaste vluchten die 750.000 reizigers troffen.