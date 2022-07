Russische wapenhandelaar niet op de hoogte van eventuele gevangenenruil met Amerikanen, zegt zijn vrouw

“Wij hebben dinsdag over de telefoon gepraat en Viktor weet niets over onderhandelingen tussen Rusland en de VS om hem uit te wisselen”, zei Alla Boet, geciteerd door het Russische staatspersbureau Ria Novosti. “Uiteraard veronderstellen we dat dergelijke onderhandelingen zouden kunnen plaatsvinden, maar wij praten er niet over, want noch hij noch ik hebben maar de minste informatie.”

Basketster en spion

“Handelaar in de dood”

Boet is een beruchte wapenhandelaar die tussen 1995 en 1997 van op de luchthaven Oostende-Brugge opereerde. Hij werd in 2008 in Thailand aangehouden en zit in de VS een celstraf van 25 jaar uit.

Bijgenaamd “handelaar in de dood” vormde zijn niet-alledaagse parcours de inspiratie voor de film ‘Lord of War’, waarin Nicolas Cage de rol van één van de meest cynische wapenhandelaars speelt.