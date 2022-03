Russische vrouw die op staatszender protesteerde tegen oorlog in Oekraïne neemt ontslag: “Mijn zoon heeft angstaanvallen”

Marina Ovsyannikova (44), een Russische tv-medewerkster die uit protest tegen de oorlog in Oekraïne een live nieuwsuitzending onderbrak, zegt dat de Russische bevolking gehersenspoeld is door propaganda. “Ik kon niet aan de zijlijn blijven staan”, zo reageert ze tijdens een interview bij BBC. Ze heeft ondertussen ontslag genomen en weigert het politiek asiel dat Frankrijk haar heeft aangeboden. Ovsyannikova zegt in Rusland te blijven, ondanks het feit dat ze “het leven van haar gezin heeft geruïneerd met haar actie”.

Marina Ovsyannikova dook maandagavond tijdens een live nieuwsuitzending op Channel One plots op achter het nieuwsanker en hield een bord omhoog met de tekst: “GEEN OORLOG. Stop de oorlog. Geloof de propaganda niet. Ze liegen hier tegen je.”

Daarop werd ze gearresteerd en weer vrijgelaten. Ze moet wel een boete van maar liefst 30.000 roebel (250 euro) betalen. “Ik was me ervan bewust dat ik gearresteerd zou worden als ik in Moskou zou protesteren.” Alleen zou haar boodschap niet veel mensen bereikt hebben door louter te protesteren op een plein in de hoofdstad van Rusland.

Protest op staatszender

Daarom koos Ovsyannikova ervoor om een nieuwsuitzending van de Russische staatszender te verstoren. De helft van de boodschap op haar poster was in het Engels geschreven, de andere helft in het Russisch: “Ik wilde heel graag tonen aan het Westen dat sommige Russen tegen de oorlog zijn", zegt ze daarover. “Er zijn veel complottheorieën over mijn beweegredenen, maar ik kon simpelweg niet langs de zijlijn toekijken.”

Volgens de tv-medewerkster zijn vele Russische burgers gehersenspoeld door propaganda. “En ik snap dat het moeilijk is om alternatieve info te vinden, maar men moet er echt naar zoeken.”

Ondervraging

Na haar protestactie werd Ovsyannikova gearresteerd en verhoord. Tot wel veertien uur en non-stop, zo getuigde ze later. Ze had zelfs geen toestemming had gekregen om familie of vrienden te verwittigen of een advocaat te bellen.

Tegen Reuters vertelt Ovsjannikova dat ze hoopt dat er geen nieuwe strafzaak komt tegen haar. “Ik sta nog altijd achter wat ik heb gedaan.” Ruslandkenners en hooggeplaatste politici prezen haar moed. Frankrijk bood haar zelfs hulp aan via de ambassade of door asiel.

“Ik voel me absoluut geen held”, aldus Ovsjannikova. “Ik hoop gewoon dat mijn offer niet tevergeefs was en dat het mensen de ogen opent. Wees toch niet zulke zombies, luister niet naar al die propaganda. Leer hoe je informatie kan analyseren. Leer hoe je informatiebronnen kan vinden en kijk niet alleen naar de Russische staatstelevisie.”

Ontslag genomen en politiek asiel geweigerd

Aan de televisiezender France 24 vertelt Ovsjannikova donderdag dat ze haar ontslag heeft ingediend. “Het is een juridische procedure”, stelt ze.

Het gezinsleven van Ovsjannikova, die twee jonge kinderen heeft, is door haar protest “geruïneerd”, zegt ze tegen France 24. Vooral haar zoon kampt met angstaanvallen. “Maar we moeten een einde maken aan deze oorlog met ons broedervolk, zodat deze waanzin niet ontaardt in een nucleaire oorlog. Ik hoop dat mijn zoon, als hij ouder is, begrijpt waarom ik dit deed”, zegt ze.

In een interview met het Duitse weekblad Der Spiegel vertelde de Russin donderdag dat ze het politiek asiel in Frankrijk weigert omdat ze een patriot is. “Wij willen niet vertrekken, we willen nergens naartoe gaan”, verklaarde ze, ondanks een voorstel van de Franse president Emmanuel Macron om de zaak te bespreken met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin.

Ovsjannikova zei tegen Der Spiegel dat ze alleen handelde. Wel gelooft ze dat veel collega’s van de staatszender “in stilte” met haar sympathiseren.

