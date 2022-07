Russische minister: “Transport Oekraïens graan wordt beveiligd”

De Russische minister van Buitenlands Zaken, Sergej Lavrov, heeft na de aanval op de havenstad Odessa bevestigd dat de internationale overeenkomst over de export van Oekraïens graan over de Zwarte Zee geldig is. Een controlecentrum in Istanboel zal toezien op de doorvaart via een corridor over zee, zei Lavrov zondag bij een bezoek aan de Egyptische hoofdstad Caïro.