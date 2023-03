Russische mail over aanslag in Brusselse metro’s kwam van man die al eerder dreigementen uitstuurde: “Ik waarschuw voor massale terroristische aanslagen in de EU”

Waarom we wellicht nooit zullen weten wie 145 miljoen heeft gewonnen met EuroMilli­ons

Wie is er sinds gisteravond 145 miljoen euro rijker? De kans is groot dat we dat nooit zullen weten. Maar waarom wisten we dat amper drie maanden geleden in Olmen dan wel? Hoe komt het dat we wél weten dat een Brusselse straatveger 168 miljoen - de grootste pot ooit - won? En hoe gaat het ondertussen met die winnaar?