Russische luchtmacht "elimineert" leider van al-Nusra Front 09u28

Bron: Belga 0 epa Aboe Mohammad al-Joelani (midden) liep zware verwondingen op. De Russische luchtmacht heeft de leider van het Syrische Jabhat al-Nusra Front geëlimineerd, zo heeft het Russische ministerie van Defensie bekendgemaakt. De man zou er erg aan toe zijn.

Volgens het ministerie kwamen de inlichtingendiensten van het Russische leger gisteren de plaats en het tijdstip te weten van een vergadering van de top van de terreurorganisatie, voorgezeten door hun leider Aboe Mohammad al-Joelani. Soekhoi Su-34 en Su-35 gevechtstoestellen voerden vervolgens een aanval uit.



Al-Joelani liep zware verwondingen op. Zo verloor hij onder andere een arm. Zijn toestand is kritiek, zegt het ministerie op gezag van "meerdere onafhankelijke bronnen".



Daarbovenop zijn twaalf bevelhebbers van de organisatie gedood. Het gaat onder meer om de naaste vertrouweling van de leider, Ahmad al-Ghizai, die ook de veiligheidsdienst van de organisatie leidde, voegt Moskou eraan toe. Ook kwamen zowat vijftig lijfwachten om.



Het al-Nusra Front is sinds 2016 in Jabhat Fateh al-Sham omgedoopt.