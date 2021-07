Russische labomodule Nauka aan ruimtestation ISS vastgeklonken

Het heeft veel vijven, zessen en nog meer cijfers gekost, maar de Russische multifunctionele laboratoriummodule Nauka is donderdag aan het Internationaal Ruimtestation ISS vastgeklonken, zo was - ook via spectaculaire beelden - op NASA te zien.

De Nauka werd op 21 juli van op Bajkonoer in Kazachstan met een Proton-M draagraket gelanceerd en raakte kort nadien in de problemen, onder andere en in het bijzonder met de aandrijving. Die raakten uiteindelijk opgelost, zodat de 23 ton wegende module donderdag kon koppelen aan de naar de Aarde gerichte koppelingspoort van de Russische besturingsmodule Zvezda. Die was maandag vrijgekomen na ontkoppeling van de afgedankte Russische koppelingsmodule Pirs.

De koppeling gebeurde om 15.29 uur Belgische tijd, een kleine 420 km boven ongeveer de grens tussen Mongolië en China. Toen de Nauka minder dan vijftien meter van het ISS verwijderd was, schakelde kosmonaut Oleg Novitsky vanuit de spacemeccano over op handbesturing. De komende uren zullen hij en zijn collega Pjotr Doebrov nagaan of er geen lekken zijn.

De module had al in 2007 de ruimte moeten ingaan. Maar ontwerpwijzigingen, technische problemen en veel tegenslag zorgden voor herhaaldelijk uitstel.

De module dient niet alleen voor wetenschappelijke experimenten, maar ook onder meer als opslag- en extra slaapplaats. Ze beschikt over een bijkomende zuurstofgenerator van het type Elektron en een toilet, plus een luchtsluis voor (Russische) ruimtewandelingen en een koppelingspoort. De eerstvolgende Russische ruimtewandelingen zijn voor begin september gepland.

Robotarm

Aan de Nauka (‘Wetenschap’) hangt de meer dan elf meter lange Europese robotarm ERA. Volgens het Nederlandse persbureau ANP heeft de ontwikkeling en bouw ervan zowat 360 miljoen euro gekost.

In 1998 verluidde dat België een (ongewoon hoog) aandeel van 12,35 procent had in de ontwikkeling en bouw van de ERA. Hoofdaannemer was Airbus Defence and Space in het Nederlandse Leiden, het vroegere Fokker Space.

De robotarm kan over het Russische segment heen “wandelen” en kan van pas komen bij bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden en voor het verplaatsen van nuttige ladingen (‘payloads’ in het jargon). Vier infrarode camera’s ondersteunen inspecties en operaties buiten de spacemeccano.

Normaal stuurt Rusland nog een laatste module naar het ISS, de Nodal. Die koppelingsmodule zou in 2022 vertrekken.

Van op Cape Canaveral moet vrijdag om 20.53 uur Belgische tijd een Atlas-5 draagraket vertrekken. Die moet de onbemande Starliner-capsule van Boeing naar het ISS slingeren bij wijze van tweede testvlucht.