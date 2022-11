Russische hackers stelen medische data van Australische premier en tien miljoen landgenoten

De illegale handel in bewakings­sys­te­men: wij keken mee tot in de slaapkamer van nietsver­moe­den­de mensen

Kijkt iemand mee in uw living, keuken, bad- of slaapkamer? De FOD Binnenlandse Zaken waarschuwt voor bewakingscamera’s in uw huis, omdat die zeer kwetsbaar blijken voor hackers. HLN.be dook onder in de wereld van gekraakte camera’s en ontdekte een ware handel in illegaal verkregen beelden.

7 november