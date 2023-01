Russisch oorlogsschip met hypersonische wapens aan boord langs Belgische kust gepasseerd

“Poetin verleent in het geheim gratie aan gevangenen zodat Wag­ner-baas meer huurlingen kan rekruteren”

Vladimir Poetin heeft in het geheim gratie verleend aan Russische gevangenen. Dit om hen aan te moedigen een huurlingencontract met de Wagner-groep van Jevgeni Prigozjin te ondertekenen, zo meldt het ‘Institute for the Study of War’ (ISW).

12:17