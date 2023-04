Russisch leger gaat met videocampagne op zoek naar “echte mannen” voor het slagveld

Zeker 85 doden en meer dan 300 gewonden nadat paniek uitbreekt bij liefdadig­heids­ac­tie in Jemen

Zeker 85 mensen zijn om het leven gekomen en 322 anderen gewond geraakt in Sanaa, de hoofdstad van Jemen, toen tijdens een liefdadigheidsactie paniek uitbrak. Dat melden de Houthi-rebellen en is ook bevestigd door andere bronnen. Volgens persbureau Saba van de Houthi’s werd woensdagavond zonder voorafgaande coördinatie humanitaire hulp uitgedeeld, waarna massale paniek uitbrak in de menigte.