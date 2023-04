Russisch huurlingenleger Wagner probeerde volgens gelekte documenten wapens te kopen in NAVO-land Turkije

Het Russische huurlingenleger Wagner heeft volgens ‘ gelekte geheime oorlogsdocumenten ’ geprobeerd om voor de oorlog in Oekraïne wapens te kopen in Turkije, een land dat lid is van de NAVO. Dat schrijft ‘The Washington Post’. “De onthulling dat een NAVO-bondgenoot Rusland mogelijk heeft bijgestaan in zijn oorlog tegen Oekraïne, zou explosief kunnen zijn”, klinkt het.

De Amerikaanse krant ‘The New York Times’ schreef eerder deze week al over de ‘geheime documenten’ die uitlekten op sociale media. Journalisten van ‘The Washington Post’ ontdekten in de documenten een rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten waaruit zou blijken dat het Russische huurlingenleger probeerde om voor de oorlog in Oekraïne wapens te kopen in Turkije.

Volgens het rapport hadden leden van de Wagner-groep begin februari een aantal vergaderingen met Turkse vertegenwoordigers. Daarin werd de mogelijkheid besproken om Turkse wapens en andere militaire uitrusting te kopen. Die zou worden ingezet bij de oorlog in Oekraïne en bij militaire acties in Mali, waar Wagner ook actief is.

Turkse regering

In het Amerikaanse inlichtingenrapport staat dat de interim-president van Mali, Assimi Goita, zei dat zijn land voor de Wagner Group Turkse wapens kon kopen. In de documenten staat niet of de Turkse regering op de hoogte was van die besprekingen. Ook is niet duidelijk of ze succesvol waren en tot een deal geleid hebben.

Volledig scherm De Malinese interim-president Assimi Goita zou Turkse wapens leveren aan de Wagner Groep. © AFP

“Explosieve onthulling”

Het rapport meldt wel dat “de onthulling dat een NAVO-bondgenoot Rusland mogelijk heeft bijgestaan in zijn oorlog tegen Oekraïne, zou explosief kunnen zijn”. ‘The Washington Post’ vroeg om een reactie bij de Turkse regering en de ambassade van Mali in de Verenigde Staten, maar ontving geen antwoord.

Turkije speelt sinds het begin van de oorlog is Oekraïne een dubbele rol. Enerzijds is het land een NAVO-bondgenoot en onderhoudt het goede relaties met Oekraïne. Anderzijds probeert het ook goede relaties te hebben met Rusland en neemt het niet deel aan de westerse economische sancties tegen Rusland.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan ondernam ook al enkele bemiddelingspogingen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Daarnaast verzette hij zich tegen de NAVO-toetreding van Zweden en Finland.

