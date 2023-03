Russisch huurlingenleger Wagner adverteert op pornosite bij zoektocht naar nieuwe strijders

Van het Russische huurlingenleger Wagner was al bekend dat het nieuwe strijders rekruteert in gevangenissen, psychiatrische instellingen en middelbare scholen. Daar is nu nog een nieuw ‘kanaal’ aan toegevoegd. Russische gebruikers van Pornhub kregen plots een advertentie te zien waarin hen wordt opgeroepen zich aan te sluiten bij ‘het f*cking coolste private leger ter wereld’.

Huurlingen van het bedrijf dat zich de Wagner Groep noemt en dat nauw verbonden is met het Kremlin vechten momenteel in en rond de stad Bachmoet in Oekraïne aan Russische zijde. De plaats is voor de strijdende partijen een prestigeobject geworden. Dat zorgt echter ook aan beide zijden tot grote verliezen. Vorige week kwamen op één dag meer dan 1.000 Russische soldaten om het leven.

Maar de strijd gaat voort en dus is er nieuw kanonnenvlees nodig. Van de Wagner Groep was al bekend dat ze onder meer rekruteerde in gevangenissen, psychiatrische instellingen en middelbare scholen. Nu blijkt dat de groep ook adverteert op Pornhub.

‘Stop met mastuberen en sluit je aan bij Wagner’

De advertentie roept mannelijke kijkers op te stoppen met zichzelf te plezieren en te solliciteren voor een job bij Wagner. Surfers krijgen een blonde vrouw met rode lippenstift te zien die een grote lolly ronddraait in haar mond. Op de achtergrond klinkt een vrouwenstem die zegt: “Wij zijn het f*cking coolste private leger ter wereld. Stop met masturberen en sluit je aan bij Wagner”.

“We rekruteren strijders uit alle regio’s van Rusland”, klinkt het verder nog. Op het einde van de commercial verscheen een telefoonnummer waarnaar kijkers konden bellen en dat gelinkt zou zijn aan de Wagner Groep van topman Jevgeni Prigozjin.

Een woordvoerder van Pornhub bevestigde aan ‘Newsweek’ dat het bedrijf de advertentie heeft verwijderd omdat ze geen politiek gerelateerde reclame toestaan.

“Uitstekende marketing”

Volgens de Oekraïense krant ‘Ukrainskaya Pravda’ is de advertentie gedeeld in Telegram-groepen in de Russische regio’s Kemerovo en Volgograd. Hoe lang de advertentie online heeft gestaan, is niet duidelijk. Volgens Russische media is Wagner-topman Jevgeni Prigozjin op de hoogte van de nieuwe rekruteringsstrategie. Hij zou het een uitstekend idee vinden van zijn marketeers.

