Russen klonen westerse merken: formules McDonald’s en Starbucks vrijwel onveranderd

Man koopt “crackbaby­hond” met gekke lach, blijkt hyena te zijn

Een man postte op TikTok een video waarin hij vertelt online opgelicht te zijn, hij zou een puppy hebben gekocht maar beweert dat het eigenlijk een hyena is. In de video praat hij over de enge lach en het rare uiterlijk van de puppy: “Dit is precies hoe een crackbabyhond eruit zou zien”. Zijn post, onder de naam van @infared_savage, is viraal gegaan met meer dan 3,4 miljoen views.