Russen klagen over kwaliteit hamburgers bij vervanger van McDonald’s

In Rusland duiken klachten op over de kwaliteit van de hamburgers bij ‘Vkusno & Tochka’. Die fastfoodketen nam na de Russische inval in Oekraïne alle restaurants van McDonald’s in het land over. Mogelijk hanteert de keten niet dezelfde kwaliteitsnormen. Zo zijn er beschimmelde hamburgerbroodjes verkocht, en cheeseburgers met kaas van slechte kwaliteit.

McDonald’s was meer dan dertig jaar actief in Rusland maar sloot zijn filialen in maart als reactie op de Russische inval in Oekraïne. De fastfoodketen telde 62.000 werknemers in Rusland. Zo’n 700 restaurants werden verkocht aan Alexander Govor, die sinds 2015 in Siberië al 25 vestigingen van McDonald’s uitbaat. De restaurants kregen een nieuwe naam en nieuw logo en heten voortaan ‘Vkusno & Tochka’, wat ‘Smakelijk en dat is het’ betekent.

Op 12 juni kwamen duizenden nieuwsgierige Russen naar de opening van de eerste ‘Vkusno & Tochka’ op het Poesjkinplein in Moskou. “We verkochten bijna 120.000 hamburgers”, vertelde CEO Oleg Paroev tegen persbureau Reuters. “Zo’n dagelijkse omzet hadden we nooit bij McDonald’s.” Hij sprak meteen de ambitie uit om de keten te laten groeien naar duizend filialen.

Beschimmelde hamburgers

Maar dan moet de kwaliteit ook goed zitten, en daarover duiken nu klachten op. Op sociale media gaan beelden rond van beschimmelde hamburgerbroodjes. Die werden op Telegram gedeeld door Ksenia Sobtsjak, een bekende Russische tv-presentatrice, journaliste en actrice. “Vkusno & Tochka verkoopt beschimmelde hamburgers”, schreef ze er volgens Daily Mail bij.

Volledig scherm Een broodje met een groene schijn van schimmel. © Twitter

“Het lijkt erop dat Vkusno & Tochka de normen van McDonald’s niet helemaal naleeft, alvast niet op vlak van kwaliteitscontrole. Vandaag zijn minstens drie gevallen bekend waarbij beschimmelde broodjes aan klanten zijn verkocht”, aldus nog Ksenia Sobtsjak.

Ksenia Sobtsjak is niet de eerste de beste. Haar vader Anatoli is de voormalige burgemeester van Sint-Petersburg. Hij gaf nog les aan president Vladimir Poetin en ex-president Dimitri Medvedev en zou met beide heren een nauwe band hebben. Ksenia Sobtsjak zelf was in 2017 kandidaat bij de presidentsverkiezingen. Hoewel ze een nauwe band heeft met president Poetin, zou ze kritisch zijn over zijn beleid.

Cheeseburgers

Maar ook minder bekende Russen doen hun beklag op sociale media. Er zouden cheeseburgers verkocht zijn waarbij de houdbaarheidsdatum van de kaas verlopen was, en er zou te weinig vlees tussen de broodjes zitten. Er gaan ook foto’s rond van hamburgers waarin resten van insecten zitten. En op filmpjes is te zien hoe vogels hun honger stillen bij een voorraad eten aan de achterzijde van een restaurant.

Volledig scherm Klanten klagen over de kwaliteit van de kaas op hun cheeseburger. © Twitter

Een woordvoerster van Vkusno & Tochka vertelde aan Newsweek dat bepaalde loten voeding na de klachten zijn weggegooid en dat productkwaliteit en veiligheid een topprioriteit zijn.

De menu’s, producten en ingrediënten bij Vkusno & Tochka zouden grotendeels hetzelfde gebleven zijn als wat McDonald’s in Rusland verkocht. Volgens CEO Oleg Paroev is het bedrijf voor 99 procent afhankelijk van Russische leveranciers. Voor wat uit het buitenland moet komen, geeft hij wel toe dat er moeilijkheden zijn door de economische sancties en problemen in de toelevering.

Big Mac

De Russische klanten moeten het voortaan wel zonder Big Mac stellen, want die mag contractueel niet verkocht worden door Vkusno & Tochka. “We werken aan een vervanger met een nieuw recept”, aldus Paroev. “Dat is wel een groot verlies. Dat de Big Mac van de menukaart is verdwenen, helpt ons niet vooruit.”

Volledig scherm Een klant beweert dat er insectenpoten in zijn cheeseburger zitten. © Twitter Yury Golubinsky

Volledig scherm © Twitter Yury Golubinsky