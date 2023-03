Rusland zet nieuw huurlingenleger ‘Convoy’ in op de Krim: “Tot de tanden gewapend”

Het huurlingenleger van Wagner-baas Yevgeni Prigozhin kenden we al. Nu lijkt het erop dat Rusland op de Krim gebruik maakt van een nieuw huurlingenleger dat opereert onder de naam ‘Convoy’. “Hun uitrusting is spiksplinternieuw, en ze zijn tot de tanden bewapend”, aldus de niet zo objectieve journaliste Olga Skabejeva (37) - ook wel ‘de megafoon van Poetin’ genoemd. Dit is wat je moet weten over het nieuwste Russische huurlingenleger.

Volgens de onafhankelijke Russischtalige nieuwswebsite ‘Meduza’ staat het gloednieuwe huurlingenleger - opgericht in november 2022 - onder leiding van Sergey Aksyonov, die door Poetin is aangesteld als eerste minister in de regering van de geannexeerde Krim.

Aksyonov heeft volgens Russische media zopas een voormalig commandant van de Wagner Groep aangesteld als leider van ‘Convoy’. Het gaat om Konstantin Pikalov, een voormalige rechterhand van Yevgeni Prigozhin die voor Wagner actief zou geweest zijn in Afrika. Pikalov staat naar verluidt aan het hoofd van een huurlingenleger dat minstens 300 manschappen telt en eerder al is ingezet in de regio Cherson, die grenst aan de Krim.

“Dit is Aksyonovs privé-militie”, vertelde een van de huurlingen aan het tv-station ‘Russia-24'. “Maar de hele groep bestaat uit voormalige werknemers van Wagner.” In hetzelfde tv-bericht waren beelden te zien van Convoy-huurlingen die trainen in een bos, leren hoe ze loopgraven bouwen en landmijnen moeten plaatsen.

“Tot de tanden gewapend”

In februari al bezocht journaliste/propagandiste Olga ‘de megafoon van Poetin’ Kurlayeva al eens het huurlingenkonvooi. Ze omschrijft de paramilitaire groep als een een ‘aanvals- en inlichtingeneenheid’ en was enthousiast over hun basis. “Zo'n fort heb ik nooit gezien”, klonk het. “Een heel flatgebouw, maar dan ondergronds. Hun uitrusting is spiksplinternieuw, en ze zijn tot de tanden gewapend.”

Volledig scherm Het logo op een uniform van het nieuwe huurlingenleger 'Convoy'. © Telegram

Volgens reportages op de door Rusland gecontroleerde staatstelevisie ‘Crimea 24' bezoekt topman Sergey Aksyonov regelmatig zelf zijn troepen. Hij zou ook over voldoende middelen beschikken om zijn leger te voorzien van proviand, allerlei militaire uitrusting, wapens, moderne communicatie-apparatuur en zelfs tanks.

Maandloon

Tegen Russische media vertelde een ex-huurling van Convoy dat officieren in het leger maandelijks 300.000 roebel (3614 euro) uitbetaald krijgen, en soldaten 20.000 roebel (2409 euro). Aan wie langer dan een jaar in de eenheid werkt wordt grond beloofd op de Krim of in Abchazië, een door Rusland bezette regio in Georgië.

Volledig scherm Werknemers van de Russische paramilitaire groep 'Convoy'. © Telegram

Samenwerking met Wagner

Volgens de ‘Kyiv Post’ is het nieuwe huurlingenleger het resultaat van een samenwerking tussen Sergey Aksyonov en Wagner-baas Yevgeni Prigozhin. De twee kregen naar verluidt een goede relatie nadat Aksyonov vorig najaar de kant van de Wagner-baas koos in diens conflict met de Russische minister van Defensie, Sergej Sjojgoe, en de Russische chef van de generale staf, Valery Gerasimov.

Op het Telegram-kanaal van de groep worden onder meer oproepen gepubliceerd om zich bij de groep aan te sluiten. Er staan ook teksten over onder meer ‘een sterk, orthodox Rusland’ en ‘Oekraïense satanisten’.

