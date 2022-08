Rusland zegt buitenlands wapendepot in buurt van Lviv te hebben ontmanteld

“Russische hogeprecisieraketten vernietigden een depot van buitenlandse wapens en munitie die werden geleverd aan het Kiev-regime vanuit Polen”, aldus het leger, dat benadrukte dat de ontmanteling gebeurde in de buurt van Radekhiv, in de regio rond Lviv, in de buurt van de Poolse grens.

Russische troepen zeiden ook dat ze vier munitiedepots hadden vernietigd, waaronder één in de regio Mykolajiv en drie in de regio Donetsk in Oost-Oekraïne, evenals een brandstofdepot in de regio Mykolajiv. Het Russische leger beweert ook meer dan 50 Oekraïense soldaten te hebben gedood in een aanval in de regio Donetsk.