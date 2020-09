Rusland start derde testfase coronavaccin ANA

09 september 2020

17u28

Bron: BELGA 0 In de Russische hoofdstad Moskou is men gestart met het toedienen van vaccinaties als onderdeel van de derde testfase van het coronavaccin "Spoetnik-V". Volgens viceburgemeester Anastassia Rakova werd het vaccin bij de eerste vrijwilligers geïnjecteerd. "Vandaag is niet alleen een belangrijke dag voor de stad, maar voor het hele land", klonk het.



Naar verluidt zouden al meer dan 35.000 Moskovieten zich als vrijwilliger hebben aangemeld en wordt er in een twintigtal ziekenhuizen in de stad gevaccineerd. Tegelijk start ook het inenten van de risicogroepen. Ondanks internationale scepsis werd er ongeveer een maand geleden groen licht gegeven voor een breed gebruik van het vaccin onder de bevolking. Volgens het Russische ministerie van Gezondheid gebeurt de vaccinatie in twee delen: na een eerste prik krijgen de vrijwilligers na 21 dagen een tweede prik toegediend.

De Russen kondigden op 11 augustus aan als eerste hun vaccin te hebben geregistreerd en vanaf september met de vaccinatie te willen starten. Daarbij werden de resultaten van de derde en laatste fase van de klinische testen niet afgewacht. Nochtans wordt een kandidaat-vaccin pas in die belangrijke fase bij heel veel mensen getest, om na te gaan of en hoe goed een werkzame stof tegen een infectie beschermt en welke bijwerkingen optreden.

