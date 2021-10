Rusland sluit eigen missie bij de NAVO, contact moet via ambassade Brussel

De militaire missie van de NAVO in Moskou is ondergebracht bij de Belgische ambassade in de Russische hoofdstad. De rol van die missie is de verbinding verzorgen tussen het bondgenootschap en het Russische ministerie van Defensie. Ook de activiteiten van het NAVO-informatiebureau, eveneens in de gebouwen van de Belgische ambassade, worden beëindigd. De taken van dat bureau bestaan erin om “de kennis en het wederzijds begrip te verbeteren”, aldus de organisatie.