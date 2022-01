Rusland schuldig aan hoge Europese gasprijs, zegt Internationaal Energie Agentschap

Kinderarts Tyl Jonckheer: “We zijn machteloos tegen omikron. Laat het virus gecontro­leerd circuleren onder gevacci­neer­den”

In een opiniestuk in eigen naam pleit kinderarts Tyl Jonckheer ervoor om het virus gecontroleerd te laten circuleren onder gevaccineerden en geen klassen of scholen meer te sluiten. Volgens Jonckheer staat de samenleving bijna volledig machteloos tegenover omikron en wordt de huidige situatie onhoudbaar. Hij is voorzitter van de Belgische Beroepsvereniging van Kinderartsen en coördinator van de Belgische pediatrische taskforce corona.

11 januari