Rusland legt Twitter en Facebook boete van 58.000 euro op MDG

13 februari 2020

16u57

Bron: Belga 1 Twitter en Facebook moeten in Rusland elk een boete van 4 miljoen roebel (58.000 euro) betalen omdat de sociaalnetwerksites de wetten voor de opslag van persoonlijke gegevens hebben overtreden. Dat oordeelde een rechtbank in Moskou donderdag.

De Russische wet bepaalt dat persoonlijke informatie over inwoners van Rusland enkel binnen de landsgrenzen kan worden opgeslagen. Tegenstanders hebben heel wat kritiek op de wet omdat die de internetvrijheid zou beperken.

LinkedIn reeds verboden

Internetwaakhond Roskomnadzor had Twitter en Facebook al gevraagd om zich dit jaar in regel te stellen. Het sociaalnetwerksite LinkedIn werd vier jaar geleden al verboden wegens het overtreden van de regels voor dataopslag.

Voor Facebook, met een inkomen van 70,7 miljard dollar in 2019 (omgerekend zo’n 65 miljard euro) is zo’n boete een lachertje. Ook Twitter, met een winst van 1,2 miljard dollar in 2018 (1,1 miljard euro), zal de boete nauwelijks voelen.

Twitter en Facebook hebben nu tien dagen om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de rechtbank in Moskou.