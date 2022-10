Rusland houdt nucleaire oefeningen onder toeziend oog van Poetin

Tijdens de training vuurde het Russische leger raketten af vanaf het schiereiland Kamtsjatka in het uiterste oosten van het land. Ook in de Barentszzee, ten noorden van Rusland en Noorwegen, zijn raketten afgevuurd. Defensieminister Sergej Sjojgoe zei tegen Poetin dat de strijdkrachten “een massale nucleaire aanval” oefenden als reactie op een eventuele nucleaire aanval van de vijand. Het Westen was van tevoren geïnformeerd over de legeroefeningen.

Poetin had ook nog een ontmoeting met functionarissen van de inlichtingendiensten van een aantal oud-Sovjetstaten. Rusland beweert sinds kort, zonder daarvoor bewijs te leveren, dat Oekraïne werkt aan een zogenoemde vuile bom. De Russische leider herhaalde tijdens de ontmoeting de aantijging. Poetin, die in februari besloot Oekraïne binnen te vallen, zei verder dat het risico op een conflict in de wereld en de regio groot is en dat de beveiliging van belangrijke infrastructuurlocaties aangescherpt moet worden.

Een vuile bom is een wapen dat gericht is op het verspreiden van radioactief materiaal. Het explosief zelf is meestal geen kernwapen, maar een gewone bom. In het Westen wordt gevreesd dat Rusland juist van plan is een kernwapen in Oekraïne in te zetten.

