Rusland geeft toe satelliet te hebben vernietigd, maar veiligheid van ruimtestation ISS was “prioriteit”

UpdateRusland erkent dinsdag dat het een van zijn oude satellieten in een baan rond de aarde heeft vernietigd als test met een anti-satellietwapen. Daarmee bevestigt het land de beschuldigingen van Washington, waarbij grote woede ontstond dat die test het Internationaal Ruimtestation ISS in gevaar had gebracht . Moskou ontkent dat de proef een risico vormde voor het station. Het noemt de verontwaardiging bij de Amerikanen daarnaast “op zijn minst hypocriet”.

Delen per e-mail

Volgens Washington voerde Moskou maandag een anti-satelliettest uit, die duizenden brokstukken voortbracht. De Russen bliezen concreet met een anti-satellietraket een van hun eigen satellieten op, waardoor een wolk van puin ontstond. Het ISS scheerde elke 90 minuten gedeeltelijk door of langs die schrootwolk in haar baan om de aarde.

Klaar voor eventuele noodevacuatie

De zeven astronauten aan boord van het ruimtestation moesten hun toevlucht zoeken tot de ruimteschepen die aangemeerd waren aan het ISS (een Crew Dragon van SpaceX en een Russische Soyoez), om zich voor te bereiden op een eventuele noodevacuatie. In geval van bijvoorbeeld een catastrofale botsing kunnen die reddingsschepen dan snel naar huis. De crew schuilde uiteindelijk zeker twee uur in de capsules.

Volledig scherm De bemanning van het ISS bestaat momenteel uit vier Amerikanen, een Duitser en twee Russen. Zij moesten twee uur lang plaatsnemen in hun ‘reddingssloepen’, een Amerikaanse Crew Dragon en een Russische Sojoez. © AFP

Verontwaardiging

De brokstukken vormden volgens de Amerikanen ook een bedreiging voor de duizend andere satellieten in de baan om de aarde, waarop landen vertrouwen voor een breed scala aan activiteiten zoals communicatie en lokalisatie. “Ik ben verontwaardigd over deze onverantwoorde en destabiliserende actie”, verklaarde Bill Nelson, de topman van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, in een zeer scherp communiqué.

Volgens het Russische persagentschap TASS zullen functionarissen van de NASA woensdag een onderhoud over de kwestie hebben met het hoofd van het Russische ruimtevaartagentschap Roscosmos, Dmitri Rogozin.

Quote Zeggen dat Rusland risico’s creëert voor het vreedzame gebruik van de ruimte is op zijn minst hypocriet. De Russische buitenlandminister Sergej Lavrov

Rusland bevestigt test

Rusland heeft intussen bevestigd dat het een succesvolle test heeft uitgevoerd met een antisatellietwapen, meldt het Russische persbureau RIA. Op 15 november voerde het ministerie van Defensie “met succes een test uit” waarbij de inactieve satelliet Tselina-D, die sinds 1982 in een baan om de waarde was, werd vernietigd, aldus het Russische leger dinsdag in een persbericht.

Buitenlandminister Sergej Lavrov uitte tijdens een persconferentie zijn ongenoegen over de Amerikaanse verklaring waarin het incident werd veroordeeld. “Zeggen dat Rusland risico’s creëert voor het vreedzame gebruik van de ruimte is op zijn minst hypocriet", zei hij. De Amerikanen zouden volgens Lavrov in de ruimte zelf nieuwe wapens testen.

Volgens Rusland was er ook weinig aan de hand. De brokstukken zouden geen gevaar vormen voor ruimtestations en satellieten.

Volledig scherm Crew Dragon van SpaceX, archiefbeeld van vlak voor het aanmeren van de capsule bij het ISS. © AP

Het Russische ruimtevaartagentschap verzekerde dinsdag in een verklaring dat “de veiligheid van de bemanning” van het ISS zijn “voornaamste prioriteit” was. “Enkel de gezamenlijke inspanningen van alle ruimtevaartmogendheden kunnen een zo veilig mogelijke co-existentie en de operaties in de ruimte verzekeren”, verklaarde Roscosmos in een communiqué. Het agentschap gaf daarmee geen rechtstreeks antwoord op de Amerikaanse beschuldigingen na het opvallende ruimte-incident, dat een voedingsbodem vormt voor het idee dat de ruimte stilaan een slagveld van de wereldmachten wordt.

Slechts een handvol landen (de Verenigde Staten, China, India) voerden tot nu toe anti-satelliettesten uit. Moskou verkondigde steeds luid en duidelijk tegen elke poging om de ruimte te militariseren te strijden.

Volledig scherm Het ISS. © AFP