“Rusland en Noord-Korea voerden cyberaanvallen uit tegen ontwikkelaars coronavaccin”

Het kleine Puurs en het giganti­sche Pfizer: “De Amerikanen weten: als we het aan Puurs geven, is het altijd in orde”

12 november Puurs, begot. Waar een toeristische stoomtrein rijdt en 'den Duvel' rijpt. Is deze plek in Klein-Brabant straks het decor voor de productie van hét vaccin? Hét antwoord op de pandemie? Indien ja, is er veel te danken aan de goede ligging en de lokale werklust. Portret van dorp Puurs en farmareus Pfizer. “Het is één grote familie.”