Rusland beschuldigt Oekraïne dat het krachtbron kerncentrale Zaporizja geraakt heeft bij aanval

Het is Alexander Volga - die door de Russen aan het hoofd is gezet van de stad - die de beschuldiging uit. “Een van de treffers raakte een krachtbron”, zei hij, zonder te preciseren wanneer de aanval precies plaatsvond. “Het ging om een artilleriegranaat. Ik heb er beelden van.”

Gevaar zou er echter niet meteen zijn. De krachtbronnen van de door de Russen bezette kerncentrale zijn immers beveiligd met een structuur die niet zomaar met een slag of stoot vernietigd kan worden.

Betonnen muren

Volgens professor Yury Braslavsky van de universiteit van Sebastopol die gespecialiseerd is in kerncentrales, heeft de werkplaats van de kerncentrale “betonnen muren van meer dan een meter dik, die versterkt zijn met speciaal staal en andere technologie. De koepel is bestand tegen de val van een middelgroot vliegtuig (of een ander object met een gewicht tot 10 ton dat vliegt met snelheden tot 750 kilometer per uur).”

Volgens Volga wordt het stralingsniveau aan de kerncentrale constant gemonitord. Alle systemen zouden werken er er zou geen toename van straling zijn.

Eerder meldde de internationale nucleaire waakhond IAEA dat de kerncentrale “opnieuw de connectie” met het elektriciteitsnetwerk had “verloren”. De VN-organisatie werd geïnformeerd door de Oekraïense technici die de centrale draaiende proberen te houden. Op 25 augustus vond er al een soortgelijk incident plaats.

Volledig scherm De zes reactoren van de kerncentrale van Zaporizja. © Google Maps

De Oekraïense autoriteiten vertelden de IAEA dat de nieuwe loskoppeling er "na Russische bombardementen in de zone" plaatsvond. Door een reservelijn kan er via een thermische energiecentrale in de buurt nog wel stroom worden geleverd aan het externe elektriciteitsnet.

Door deze voorziening kan de centrale zelf ook zelf stroom krijgen als dat nodig zou zijn. De door Rusland gesteunde autoriteiten bevestigen dat een hoofdleiding is beschadigd bij beschietingen en zeggen dat de stroomvoorziening naar nabije zones is uitgevallen.

Volledig scherm © EPA

IAEA-chef Rafael Grossi sprak vrijdag nog zijn zorg uit over de veiligheid van de kerncentrale, die wat hem betreft staat of valt met “een betrouwbare elektriciteitsverbinding”. Kerncentrales zijn soms afhankelijk van externe stroomvoorziening om de reactoren af te koelen. Als die niet beschikbaar is, valt de kerncentrale terug op noodgeneratoren die op diesel werken. Als daar vervolgens iets misgaat, bijvoorbeeld door een tekort aan brandstof of een defect, kan een meltdown mogelijk worden.

Het Russische ministerie van Defensie beschuldigde het Oekraïense leger ervan zaterdag een poging te hebben gedaan om de site te heroveren, maar dat Russische troepen die hebben tenietgedaan. Moskou en Kiev beschuldigen elkaar er al weken van de kerncentrale, de grootste ter wereld, te beschieten, wat de vrees voor een nucleaire ramp heeft opgewekt.

Erdogan

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft in een telefoongesprek met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin gezegd dat Turkije als bemiddelaar kan optreden in de kwestie rond de kerncentrale. Volgens het kantoor van de Turkse president wil het land “een bemiddelde rol spelen, zoals het ook bij de ‘graandeal’ deed”.

Erdogan en Poetin zijn van plan om de kwestie rond de kerncentrale in Zaporizja tijdens een top in Oezbekistan later deze maand uitgebreid te bespreken.