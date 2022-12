Rusland bereid opnieuw meer gas te leveren aan Europa

Rusland is bereid meer gas naar Europa te sturen. Dat heeft de Russische vicepremier Alexander Novak laten weten aan het staatspersbureau TASS. “De Europese markt blijft relevant, aangezien het gastekort aanhoudt en we alle mogelijkheden hebben om de leveringen te her­vatten”, aldus Novak. Zo wil hij opnieuw aardgas leveren via de Yamal-pijpleiding, maar door leidingen die via Turkije lopen en met lng-schepen.

De gasleveringen van Rusland aan Duitsland via de Yamal-pijpleiding werden een jaar geleden en dus nog voor de start van de oorlog met Oekraïne stopgezet. De Yamal-pijpleiding loopt van Rusland via Wit-Rusland en ­Polen naar Duitsland. De Yamal-pijpleiding ligt volgens Reuters al stil sinds december 2021, nog voor de start van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Yamal-gaspijpleiding

“Dat gebeurde om politieke redenen”, aldus Alexander Novak. Polen besliste om zich niet langer via Rusland te bevoorraden, maar gas uit de Duitse reserves aan te voeren. Daarop draaide Gazprom de gaskraan toe. Omdat Moskou sancties oplegde aan het bedrijf dat eigenaar is van het Poolse deel van de Yamal-pijpleiding, liet het Russische staatsgasbedrijf Gazprom weten dat het niet meer kon leveren.

Volledig scherm Vicepremier Alexander Novak (rechts) zegt dat Rusland bereid is meer gas te leveren aan Europa. © REUTERS

Turkije en lng-schepen

Novak liet in het interview verstaan dat Rusland ook via lng-schepen meer gas naar Europa wil sturen, en via leidingen die over Turkije lopen.

Sinds de inval in Oekraïne zet de Russische president Vladimir Poetin gasleveringen aan Europa in als wapen. In april dreigde Poetin de gaskraan dicht te draaien voor landen die niet betalen in Russische roebels. De gasleveringen aan Duitsland via de pijplijn Nord Stream I kwamen eerst in het gedrang door een onderhoud. In september leidde sabotage ertoe dat Nord Stream volledig buiten gebruik raakte.

Poetin dreigde er ook mee de gasleveringen volledig te stoppen wanneer Europa een prijsplafond zou invoeren. Dat laatste is intussen gebeurd, al blijft de vraag of het Rusland zal treffen, en of het ooit in werking zal treden.

Dreigend gastekort in 2023

Dat Rusland nu opnieuw meer gas wil leveren aan Europa, betekent mogelijk dat het geld welkom is, zeker nu de gasprijs aanzienlijk gezakt is. Europa van zijn kant wil echter zijn afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk reduceren. Het neemt daartoe tal van maatregelen, zoals leveringen van vloeibaar aardgas via schepen. Toch volstaan die inspanningen nog niet. Zo waarschuwen het energieagentschap IEA en de Europese Commissie voor een dreigend gastekort in 2023.