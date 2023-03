Ruimtecapsule SpaceX veilig terug op aarde met bemanning ISS: “Het was me het ritje wel”

Nederlan­der van dubbele Ferrari-crash met Belg in Italië spreekt: “We mogen blij zijn dat we niet gewond raakten”

Een van de twee peperdure Ferrari’s die afgelopen zaterdag op bizarre wijze werden gelanceerd in een villawijk in Italië, werd bestuurd door Nederlander Ivo Breukers. Of zijn rode 296 GTB, met een nieuwwaarde van 300.000 euro, total loss is, weet hij nog niet. Hij is vooral blij niet gewond te zijn geraakt, zo doet hij nu zijn verhaal bij de collega’s van ‘De Gelderlander’. “Bij die bocht krijg je de illusie dat de weg rechtdoor loopt", getuigt hij.