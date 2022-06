Ruim zes op de tien baby's en peuters naar de kinderopvang in Vlaanderen

In Vlaanderen kon vorig jaar 64,8 procent van de baby’s en peuters terecht in een kinderdagverblijf of bij een onthaalouder. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits (CD&V) vrijdag. Het totale aantal plaatsen in de opvang daalde vorig jaar met 243, al waren er anderzijds 183 bijkomende plaatsen aan inkomenstarief.

Volgens de cijfers van het agentschap Opgroeien gaan ruim zes op de tien baby’s en kleuters tussen 2 maanden en 3 jaar oud naar een kinderopvang. In West-Vlaanderen gaat het om 73,6 procent van de jongste kinderen, waarmee de provincie koploper is. Vlaams-Brabant kent het laagste aandeel, met 60,2 procent.

Ook blijkt dat 58,9 procent van de kinderen jonger dan 6 maanden was bij de start van de opvang, 12,9 procent is dan weer ouder dan een jaar en 28,2 procent zit er tussenin. Twee derde van de kinderen zit in een groepsopvang, een aandeel dat jaarlijks toeneemt.

Eind 2021 waren er 6.340 opvanglocaties die samen 94.681 plaatsjes hadden. Het aantal plaatsen is zo licht gedaald ten opzichte van 2020, toen het er 94.924 waren. Tegenover 2014 zijn het er dan weer 2.990 meer. Per honderd kinderen zijn er nu meer dan 45 plaatsen, klinkt het. En voor 76 procent van de plaatsen betalen de ouders een inkomenstarief. Eind 2021 bedroeg het gemiddelde dagtarief aan inkomenstarief 14,78 euro. Het aantal plaatsen met inkomenstarief nam toe met 183.

“Kinderdagverblijven en onthaalouders zorgen iedere dag met veel warmte en gedrevenheid voor meer dan 90.000 baby’s en peuters in Vlaanderen. We weten dat de sector voor grote uitdagingen staat, onder meer om voldoende mensen te vinden. Voor mij is dat één van de belangrijkste prioriteiten”, aldus minister Crevits. Zij wil zoveel mogelijk mensen warm maken voor een job in de kinderopvang.

Eerder deze maand zei Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in de onderzoekscommissie kinderopvang van het Vlaams Parlement nog dat er gemiddeld 5,79 kinderen per begeleider zijn in de Vlaamse kinderopvang.

In het debat over de crisis en de veiligheid in de kinderopvang is de discussie over de kindratio een vaak terugkerend element. Vlaanderen hanteert een norm van maximum 8 kinderen voor 1 begeleider en maximum 9 kinderen per begeleider vanaf 2 begeleiders. Vlaanderen heeft daarmee een van de hoogste kind-begeleiderratio’s van Europa. De sector zelf dringt al langer aan op een lagere ratio.

