Ruim 40 tips binnengekomen over dode vrouw in Nederlands kanaal

Gisteren lanceerde de Nederlandse politie een oproep om een onbekende vrouw te identificeren. Haar lichaam werd teruggevonden in een Nederlands kanaal vlakbij de Belgische grens. Daarom verspreidde ook misdaadjournalist Faroek Özgünes de oproep in ons land. Er kwamen inmiddels al meer dan 40 tips binnen.

Nadat er gisteren op de Nederlandse en Belgische televisie een oproep werd gedaan naar mogelijke getuigen, ontving de Nederlandse politie ruim 40 tips. Die zijn afkomstig van zowel Belgische als Nederlandse tipgevers.

De vrouw werd op 28 september 2021 door een schipper aangetroffen en is wellicht slachtoffer geworden van een misdrijf. Bovendien zou de vrouw één tot drie dagen in het water hebben gelegen, volgens de Nederlandse politie. Ze was tussen de 50 en 65 jaar oud. Omdat niemand de vrouw lijkt te missen, denkt de Nederlandse politie dat het misschien om een Belgische vrouw gaat.

Dode hond

Nog een belangrijk detail; vlakbij de vindplaats werd ook een dode hond gevonden. “Misschien hoorde de hond bij de onbekende vrouw. Als de hond toch van iemand anders was, hoort de politie dat ook graag”, besluit de politie nog.

Binnenschipper

De vrouw is gevonden in het kanaal Wessem-Nederweert, ter hoogte van de Kelperbrug, op een plek waar weinig stroming staat. Er lopen verschillende vaarroutes en het kanaal is ook in trek bij de pleziervaart. Het zou dus kunnen dat ze van een boot is gevallen of geduwd, of dat een Belgische schipper meer weet.

Als u tips heeft over deze zaak, of u meent de vrouw mogelijk te herkennen, dan wil de politie dat graag weten. Neem dan zeker contact op met de Belgische politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via mail.

